Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:29, 29 января 2023Интернет и СМИ

В Иране предрекли «катастрофический сценарий» для США из-за Украины

Press TV: США и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию из-за поддержки Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Соединенные Штаты и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию на Украине. Об этом заявил иранский портал Press TV.

«Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал "третьей мировой войной"», — предрек автор материала. В статье также упоминается опыт США во Вьетнаме и Афганистане. Отмечается, что США с трудом выходят из конфликтов, в которых принимают участие.

По мнению издания, Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу «перешли свои собственные красные линии в отношении поставок оружия». «Поставки наступательного оружия Киеву привели бы к глобальной катастрофе», — утверждает Press TV.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов завил, что взятый Вашингтоном курс по нанесению стратегического поражения России ведет мир к катастрофическому сценарию. Он также добавил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России. По его словам, Вашингтон является главным бенефициаром, поскольку «наживается на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского военно-промышленного комплекса».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В НАТО заверили в готовности к прямой конфронтации с Россией
Финансист назвала способные разорить виды кредитов
Во Франции отреагировали на угрозы Зеленского о бойкоте Олимпиады из-за России
Диетолог предупредила об опасности чеснока
Польша потребовала ввести пошлины на украинскую сельхозпродукцию
В России появился новый вид мошенничества с вакансиями
В Иране предрекли «катастрофический сценарий» для США из-за Украины
КНДР раскритиковала обещание США передать танки Украине
Играющая в приставку рыба украла деньги с кредитки своего владельца
Польшу предупредили о негативных последствиях союза США и Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.