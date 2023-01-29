В Иране предрекли «катастрофический сценарий» для США из-за Украины

Press TV: США и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию из-за поддержки Украины

Соединенные Штаты и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию на Украине. Об этом заявил иранский портал Press TV.

«Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал "третьей мировой войной"», — предрек автор материала. В статье также упоминается опыт США во Вьетнаме и Афганистане. Отмечается, что США с трудом выходят из конфликтов, в которых принимают участие.

По мнению издания, Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу «перешли свои собственные красные линии в отношении поставок оружия». «Поставки наступательного оружия Киеву привели бы к глобальной катастрофе», — утверждает Press TV.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов завил, что взятый Вашингтоном курс по нанесению стратегического поражения России ведет мир к катастрофическому сценарию. Он также добавил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России. По его словам, Вашингтон является главным бенефициаром, поскольку «наживается на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского военно-промышленного комплекса».