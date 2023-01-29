КНДР раскритиковала обещание США передать танки Украине

Reuters: КНДР назвала обещание США передать танки Киеву преступлением против человечности

Директор департамента МИД КНДР по делам США Гвон Чон Гын раскритиковал обещание Вашингтона предоставить танки Украине, назвав подобное решение преступлением против человечества. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, намерение Штатов вооружить Киев наступательной военной техникой, пренебрегая всеобщими опасениями и осуждением мирового сообщества, является преступным актом против человечности, «направленным на увековечивание нестабильной международной ситуации».

Чон Гын также опроверг заявления Вашингтона о передаче Северной Кореей оружия России, назвав их безосновательной попыткой оправдать собственную военную помощь Украине, а также неприемлемой и серьезной провокацией, которая требует соответствующей реакции.

25 января стало известно о решении правительства США отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Помимо этого, Вашингтон также предоставит Киеву запчасти и оборудование для танков.