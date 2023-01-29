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13:16, 29 января 2023Силовые структуры

В момент убийства семьи в московской квартире спрятались еще двое людей

В момент убийства семьи на севере Москвы в квартире находились еще двое людей

Фото: Shutterstock

В момент убийства двух человек на севере Москвы в квартире находились еще двое людей. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, в соседней комнате спряталась невеста сына, а в душе — подруга матери.

Ночью 29 января 45-летний мужчина попытался проникнуть в квартиру экс-супруги, его 20-летний сын отказался впустить отца, и тот ударил его ножом. Затем он ворвался в жилище и нанес женщине около 10 ножевых ранений. После этого он покончил с собой.

По предварительным данным, супруги развелись около года назад. Они были в плохих отношениях из-за того, что бывшая жена отказала мужчине зарегистрировать его в своей квартире.

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Екатерина Власова
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