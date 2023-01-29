Женщина нарисовала веснушки хной и стала похожа на жену Шрека

Блогерша Таква Ларсен нарисовала веснушки хной и стала похожа на принцессу Фиону

Жительница Турции захотела обрести новую внешность и стала похожа на жену Шрека. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

26-летняя Таква Ларсен рассказала, что решила нарисовать себе веснушки. Для этого она купила специальную ручку, в которой находилась хна. Женщина показала на камеру процесс нанесения натурального красителя на лицо. «Почему она зеленая?» — спросила блогерша у мужа.

Муж принялся стирать с ее лба зеленые пятна, а Таква пыталась избавиться от краски на щеках с помощью электрической щетки для чистки лица. «Я похожа на принцессу Фиону», — поиронизировала она, демонстрируя оставшиеся следы от хны.

Ролик стал вирусным, набрав более 1,3 миллиона просмотров. Зрители посмеялись над внешним видом Ларсен в комментариях. «Шреккор», «Я думаю, ты купила зелье Шрека», «Теперь она Халк», «Гринч, которая украла мое Рождество», — шутили они.

В апреле 2022 года клиентка парикмахерской Эмили Кокс рассказала, что решила сделать стрижку гладкий боб и стала похожа на персонажа мультфильма «Шрек». Девушка показала результат работы парикмахера. Мастер сделала ей короткое каре с неровными краями и доходящей до бровей неровной челкой.