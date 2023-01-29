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20:27, 29 января 2023Мир

В США сообщили о рассмотрении вариантов по недопущению Ирана к ядерному оружию

Блинкен: США рассматривают все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу Al-Arabiya.

«На столе есть все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие», — сказал он.

Блинкен прилетел в Каир для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а в конце января глава госдепартамента США прибудет в Иерусалим для переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее стало известно о причастности США к атаке на завод боеприпасов в Иране. Целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

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Екатерина Власова
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