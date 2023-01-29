В США сообщили о рассмотрении вариантов по недопущению Ирана к ядерному оружию

Блинкен: США рассматривают все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие

Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу Al-Arabiya.

«На столе есть все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие», — сказал он.

Блинкен прилетел в Каир для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а в конце января глава госдепартамента США прибудет в Иерусалим для переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее стало известно о причастности США к атаке на завод боеприпасов в Иране. Целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

