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17:47, 29 января 2023Культура

Умер создавший «кота Леопольда» и «Мамонтенка» мультипликатор

Умер создавший «кота Леопольда» и «Мамонтенка» мультипликатор Вячеслав Назарук

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский художник и мультипликатор Вячеслав Назарук, который создал мультфильмы «Приключения кота Леопольда» и «Мама для мамонтенка», умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, передает «Интерфакс».

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и многих других — Вячеслав Назарук», — написал Капков.

Шеф-редактор «Союзмультфильма» также заявил, что прощание с мультипликатором состоится 1 февраля в 14:00 в храме Царевича Дмитрия.

Вячеслав Назарук — советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец, скульптор. Он родился 4 марта 1941 года. В 1965 году окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. Назарук является автором образов таких легендарных мультипликационных героев, как Крошка Енот, кот Леопольд и Мамонтенок. В последние годы жизни занимался написанием картин о событиях в древнерусской истории.

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Олег Давыдов
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