Мобилизованные сибиряки из группировки «О» продвинулись на линии Кременная — Сватово

Мобилизованные новосибирцы из группировки «О» («Отважные») продвинулись вперед на линии Кременная — Сватово. Об этом Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

После успешного штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) сибиряки смогли занять позиции противника. Помимо этого, российские военные овладели трофейной техникой иностранного производства.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении на купянском направлении до полусотни бойцов ВСУ. В итоге за минувшие сутки были ликвидированы до 50 бойцов ВСУ, а также самоходная гаубица «Акация» и бронетранспортер.

28 января в районе Угледара бойцы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота также взяли в плен группу солдат Украины.