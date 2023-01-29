Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:23, 29 января 2023Россия

«Отважные» прошли вперед на линии Кременная — Сватово

Мобилизованные сибиряки из группировки «О» продвинулись на линии Кременная — Сватово

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Мобилизованные новосибирцы из группировки «О» («Отважные») продвинулись вперед на линии Кременная — Сватово. Об этом Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

После успешного штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) сибиряки смогли занять позиции противника. Помимо этого, российские военные овладели трофейной техникой иностранного производства.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении на купянском направлении до полусотни бойцов ВСУ. В итоге за минувшие сутки были ликвидированы до 50 бойцов ВСУ, а также самоходная гаубица «Акация» и бронетранспортер.

28 января в районе Угледара бойцы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота также взяли в плен группу солдат Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины признало тяжелое положение ВСУ на восточном направлении
Названо имя следующего соперника Бетербиева
«Отважные» прошли вперед на линии Кременная — Сватово
Байрактар заявил о необходимости иметь разрешение США для использования F-35
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Голландская полиция задержала 768 человек на акции протеста в Гааге
Плюс-сайз-модель показала целлюлит на откровенном фото
Российские артиллеристы разбили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
Дом пенсионерки из США ошибочно сочли борделем
Фитнес-эксперт посоветовала меньше тренироваться для успешного похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.