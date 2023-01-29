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16:25, 29 января 2023Мир

Посол Палестины опроверг сообщения о вторжении Израиля

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль опроверг сообщения о вторжении Израиля

Фото: Ammar Awad / Reuters

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль опроверг сообщения СМИ о вторжении израильской армии в палестинские города. Его слова передает ТАСС.

«Пока их армия не входила», — ответил Нофаль на вопрос о возможном вторжении армии Израиля в города Палестины.

Информация о том, что армия Израиля вторглась в палестинские города, распространилась ранее в арабских СМИ.

До этого министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прокомментировал радостную реакцию палестинцев на смерть израильтян в результате теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме. В своем Twitter-аккаунте он обвинил власти Палестины в поощрении терроризма.

О стрельбе в синагоге в Восточном Иерусалиме стало известно 27 января. Семь человек погибли, как минимум десять человек пострадали. Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован.

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Олег Давыдов
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