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14:11, 29 января 2023Россия

Победитель танкового биатлона рассказал о применении этих навыков в условиях СВО

Победивший в танковом биатлоне боец с позывным Пряник рассказал, как опыт помог в бою

Кадр: Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU»

Победитель танкового биатлона рассказал о своем опыте и о том, как он помог ему в реальных условиях специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил военкору «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину.

Командир танка с позывным Пряник поделился, что на биатлоне было важно очень быстро загрузиться в танк и покинуть его, а также загрузить боевой комплект. Во время боя за Рубежное, когда необходимые задачи были выполнены, танки отъехали недалеко в посадки, быстро загрузили в конвейер все необходимое, снова отработали боевые задачи и смогли уже уехать на место стояние, сообщил он.

«Навыки на самом деле пригодились. Уже знаешь, как тебе действовать, как удобнее лечь, как удобнее сесть, чтобы достать, вытянуть, поставить, загрузить», — добавил боец.

Ранее российские военные рассказали, что брали первые дома в Артемовске, «выкуривая» бойцов Вооруженных сил Украины с помощью противоракетных танковых комплексов (ПТРК) «Фагот», «Метис» и «Корнет».

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Екатерина Власова
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