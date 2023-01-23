Российские бойцы рассказали о тактике выкуривания ВСУ из Артемовска

Российские военные описали, как выкуривали бойцов ВСУ из домов Артемовска с помощью ПТРК

Российские военные рассказали, что брали первые дома в Артемовске, выкуривая бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противоракетных танковых комплексов (ПТРК) «Фагот», «Метис» и «Корнет». Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Мы быстро навелись, зарядили и ударили по цели. Ударили точно в установку. Залетело в здание и попало прямо в установку ПТУРа. Там был "Корнет", более модифицированный, чем наш», — заявил один из бойцов ТК Звезда. По его словам, весь расчет был убит.

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее говорил, что подразделения ВСУ в Артемовске продолжают оказывать сопротивление и не собираются отступать, а в самом городе идут ожесточенные бои. Он также отметил продвижение частей ЧВК «Вагнер» в окрестностях города, которые «делают все возможное и невозможное» для штурма.