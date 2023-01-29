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07:08, 29 января 2023Мир

КНДР предупредила США о последствиях за слухи о торговле оружием с Россией

МИД КНДР: США грозят последствия за распространение слухов о торговле оружием с Россией

Фото: Юрий Мальцев / Reuters

Директор департамента МИД КНДР по делам США Гвон Чон Гын предупредил Вашингтон о неприятных последствиях в случае, если он продолжит распространять информацию о торговле оружием между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По мнению Чон Гына, подобными беспочвенными заявлениями Штаты пытаются оправдать передачу вооружений Киеву. «Соединенные Штаты должны иметь в виду, что они столкнутся с поистине печальными последствиями, если продолжат распространять глупости против нашей страны», — пригрозил он.

Чон Гын также отметил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Вашингтон не направлял силы НАТО на восток, тем самым «ущемляя законные интересы безопасности России».

Ранее он раскритиковал обещание США предоставить танки Украине. Чон Гын заявил, что подобное решение является преступным актом против человечности, «направленным на увековечивание нестабильной международной ситуации».

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Варвара Кузьмина
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