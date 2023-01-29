29-летняя американка притворилась подростком и поступила в школу

USA Today: в Нью-Джерси 29-летняя женщина подделала документы и поступила по ним в школу

В Нью-Джерси двадцатидевятилетняя женщина притворилась подростком и поступила в школу. Об этом сообщает USA Today.

Американка подделала документы, согласно которым, ей было всего 15 лет. Она предоставила их руководству школы при зачислении, заявив, что ее законные представители подойдут позже для разговора с педагогами и администрацией. Женщине удалось проучиться четыре дня, после чего ее обман раскрыли.

Американку арестовали за подделку документов. Ее также подозревают в намерении заманить подростков в нелегальный секс-бизнес. Полиция расследует инцидент.

Ранее в Великобритании женщина притворилась больной раком и выманила у соседей 15 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей). Мошенница в течение 18 месяцев входила в доверие к соседям и одалживала у них деньги, после чего находила предлоги, чтобы не отдавать долг.