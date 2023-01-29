Британцы предложили выслать шокировавшую их украинскую беженку

Зрители Channel 4 потребовали выслать украинcкую беженку, шокировавшую местную жительницу

Пользователи сети подвергли критике беженку с Украины, сюжет о которой вышел на телеканале Channel 4. Украинка пожаловалась на слишком большое количество мусульман в Бирмингеме, где ее приняла у себя местная жительница по имени Андреа в рамках программы «Дома для Украины». Ролик был опубликован в аккаунте телеканала на YouTube, и зрители высказались в комментариях к нему.

«Ты спасаешь свою жизнь, тебя принимают и проявляют доброту все окружающие тебя люди, но у тебя все еще есть время быть расистом... Я бы ответил ей: Если тебе это не нравится, ты всегда можешь вернуться на Украину», — написал RandomPersonette.

Пользователь с ником Samreen Ahmad предположил, что украинка ранее никогда не сталкивалась с представителями других культур и религий. «Но учиться понимать и принимать — это лучший вариант», — отметил он.

Sahnimus рассказал связанную с украинскими беженцами историю, от которой у него остались неприятные воспоминания. «Прошлым летом в Германии четырехзвездочный отель предлагал бесплатные номера для украинцев. Для них была организована отдельная очередь на завтрак в формате «шведский стол». Я не знал об этом, и когда я попытался взять хлеб, одна женщина сказала мне очень высокомерно: «Извините, это только для украинцев». Как будто это закон природы. Неблагодарные всюду».

«Так кто-нибудь собирается ей сказать: «Если тебя это не устраивает, возвращайся туда, откуда пришла»? Или эта фраза зарезервирована только для определенных типов беженцев?» — задался вопросом lavinder11.

Ранее газета Guardian писала, что многие украинские беженцы, находящиеся в Великобритании, становятся бездомными после окончания программы спонсорства. В подобной ситуации оказались свыше 150 тысяч украинских беженцев, которые прибыли в Британию по программе спонсорства.