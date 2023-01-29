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15:11, 29 января 2023Мир

Канцлер Германии заявил о недопустимости конфликта России и НАТО

Канцлер Германии Шольц заявил о недопустимости конфликта России и НАТО

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости конфликта между Россией и НАТО. Его слова приводит немецкая газета Tagesspiegel.

«Канцлер Германии, который серьезно относится к своей должности, обязан сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине не перерос в полномасштабное столкновение России и НАТО», — ответил немецкий лидер на вопрос журналистов о возможности ядерной войны.

Шольц также подчеркнул, что все члены кабмина ФРГ выступают против конфронтации России и НАТО. «Между НАТО и Россией нет войны. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим», — заверил канцлер.

Ранее глава МИД страны Анналена Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. После этого многие политики потребовали отставки Бербок.

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Олег Давыдов
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