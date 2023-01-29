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23:18, 29 января 2023Бывший СССР

ВСУ лишились штаба и центра связи в Угледаре из-за терминала Starlink

RT: ВСУ 26 января лишились штаба и центра связи в Угледаре из-за терминала Starlink

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 26 января лишились штаба и центра связи в Угледаре в результате попадания высокоточного снаряда «Краснополь» калибра 152 мм ВС России. Об этом сообщает RT.

Украинский полевой штаб был обнаружен благодаря выявленной антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink.

В результате удара было выведено из строя специальное оборудование для приема и отправки зашифрованных данных.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что силы Донецкой народной республики (ДНР) захватили в качестве трофеев терминалы Starlink, которыми пользовались ВСУ.

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Марина Совина
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