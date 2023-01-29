ВСУ лишились штаба и центра связи в Угледаре из-за терминала Starlink
RT: ВСУ 26 января лишились штаба и центра связи в Угледаре из-за терминала Starlink
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 26 января лишились штаба и центра связи в Угледаре в результате попадания высокоточного снаряда «Краснополь» калибра 152 мм ВС России. Об этом сообщает RT.
Украинский полевой штаб был обнаружен благодаря выявленной антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink.
В результате удара было выведено из строя специальное оборудование для приема и отправки зашифрованных данных.
Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что силы Донецкой народной республики (ДНР) захватили в качестве трофеев терминалы Starlink, которыми пользовались ВСУ.