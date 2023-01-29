В Италии признали неоднозначное отношение ЕС к Украине

Бывший премьер-министр Италии Романо Проди признал неоднозначное отношение ЕС к Украине

Европейский союз (ЕС) оказывает поддержку Украине, однако его отношение к стране неоднозначно. Такое мнение выразил в материале газеты Il Messagero бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии (ЕК) Романо Проди.

Политик признал, что у европейских стран разное отношение к Киеву. «Для отдельных стран, таких как Германия и Франция, превалирует задача сохранить, насколько возможно, целостность Украины, ограничив наступление России», — высказался Проди.

В то же время Польша, государства Балтии и США желают разрешения конфликта в пользу Киева, чтобы Москва приняла поражение, считает экс-глава ЕК. «Даже если сохраняется драматическая неясность, какую цену в виде человеческих потерь придется заплатить за достижение этой цели», — подчеркнул он.

«В дискуссии, начавшейся на Западе после достижения согласия о поставках танков, не может не учитываться эта огромная, хотя и негласная, разница в отношении западных стран», — отметил бывший премьер-министр. По его мнению, решение поставлять танки Киеву не разрешит конфликт из-за сроков и ограниченности их количества. Это может только означать, что конфликт будет длиться еще долго, считает Проди.

Политик также выразил мнение, что конфликты должны решаться путем мирных переговоров, а поставки вооружения только приближают возможную конфронтацию НАТО и России. «История учит нас, что любой конфликт всегда сопровождается дипломатической работой, но в случае с Украиной этот аспект настолько маргинальный, что даже не удалось установить рождественское перемирие», — заключил он.

24 января стало известно, что Германия согласилась отправить в республику танки Leopard 2 в качестве военной помощи. Помимо этого, будут выданы разрешения остальным странам на реэкспорт германской боевой техники.