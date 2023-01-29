Уничтожение под Авдеевкой группы ВСУ попало на видео

Расчеты российских минометов 2Б11 и орудий «Гиацинт» уничтожили под Авдеевкой группу ВСУ

Расчеты российских 120-миллиметровых минометов 2Б11 и 152-миллиметровых орудий «Гиацинт» уничтожили под Авдеевкой группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры работы артиллеристов показывает РИА Новости.

На снятом на беспилотник ролике видно, как подразделение украинских пехотинцев движется в сторону укрытия. Оператор дрона передал координаты блиндажа, и по укреплению был нанесен артиллерийский удар.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) обнаружили на авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу украинских военных. Тогда их также уничтожили пушками «Гиацинт».

28 января родственники бойцов 116-й бригады территориальной обороны из Полтавы попросили у властей Украины вернуть солдат с передовой. Они объясняют, что это соединение понесло тяжелые потери под Соледаром, и сообщают о необходимости оказать бойцам медицинскую помощь.