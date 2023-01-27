Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:25, 27 января 2023Россия

Российская артиллерия ударила по группе украинских диверсантов

Артиллерия ВС РФ на авдеевском направлении ударила по диверсантам ВСУ из пушек «Гиацинт»
Снаряды для «Гиацинта-Б»

Снаряды для «Гиацинта-Б». Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) обнаружили на авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу украинских военных, пишет РИА Новости.

Российские военные зафиксировали координаты диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передали их артиллерийским расчетам, которые скорректировали по ним огонь 152-миллиметровых пушек «Гиацинт». Российская артиллерия нанесла удар и поразила цель, уточнило издание.

Ранее российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов, которые пытались пробраться в тыл ВС РФ. Группа украинских военных из пяти человек была уничтожена при помощи огня из автоматического станкового гранатомета.

Кроме того, российская армия уничтожила украинские опорные пункты в Запорожской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Командир «Ахмата» предсказал взятие ДНР под контроль в течение месяца
США пообещали отреагировать на годовщину спецоперации на Украине
Российская артиллерия ударила по группе украинских диверсантов
Министр обороны ФРГ рассказал о помешавшем ему освоить ЗСУ Gepard русском языке
В Германии призвали не считать поставки танков Украине поводом для радости
Трамп обещал защитить США от гиперзвукового оружия
В СПЧ ООН заявили о росте случаев дискриминации россиян в Швейцарии
Названо преимущество инструкторов Литвы для обучения ВСУ
В МИД Германии объяснили слова Бербок о «войне Европы против России»
Норвегия выступила против допуска России к международным соревнованиям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.