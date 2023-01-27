Российская артиллерия ударила по группе украинских диверсантов
Артиллерия ВС РФ на авдеевском направлении ударила по диверсантам ВСУ из пушек «Гиацинт»
Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) обнаружили на авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу украинских военных, пишет РИА Новости.
Российские военные зафиксировали координаты диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передали их артиллерийским расчетам, которые скорректировали по ним огонь 152-миллиметровых пушек «Гиацинт». Российская артиллерия нанесла удар и поразила цель, уточнило издание.
Ранее российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов, которые пытались пробраться в тыл ВС РФ. Группа украинских военных из пяти человек была уничтожена при помощи огня из автоматического станкового гранатомета.
Кроме того, российская армия уничтожила украинские опорные пункты в Запорожской области.