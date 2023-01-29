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14:40, 29 января 2023Россия

ВС РФ разбили радиолокационные станции США и склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

Минобороны: ВС РФ разбили радиолокационные станции и склад боеприпасов ВСУ под Херсоном
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

На херсонском направлении российскими военными разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48. Также ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы были разбиты под Херсоном и вблизи Новоалександровки.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Конашенков также уточнил, что российские войска нанесли удары по живой силе и военной технике Украины в 143 районах.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили четыре беспилотных летательных аппарата Украины. Средства ПВО сработали в районе Яковлевки в ДНР, а также Житловки и Червоной Дибровы в ЛНР.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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