Российские военные сбили еще четыре беспилотника Украины

В Минобороны сообщили, что российские военные сбили четыре беспилотника ВСУ

Российские военные сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата Украины. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО сработали в районе Яковлевки в ДНР, а также Житловки и Червоной Дибровы в ЛНР. Помимо этого, перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Российские войска заметили РСЗО в районе Марьинки, Горловки, Иловайска в ДНР и поселка Чаплинка под Херсоном.

В заключение Конашенков доложил о сбитой противорадиолокационной ракете производства США HARM. Ее ликвидировали вблизи Нового Света в ДНР.

Ранее в субботу, 28 января, российские военные сбили девять беспилотников Украины. В тот момент, как отмечал Конашенков, средства ПВО разбили беспилотники ВСУ вблизи Владимировки, Кременной в ЛНР, Никольского в ДНР, Табаевки в Харьковской области и Жеребянки в Запорожской области. В тот же момент ВС РФ перехватили также восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах Донецка и поселка Валерьяновка в ДНР.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.