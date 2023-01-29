Российский зенитчик рассказал об уничтожении украинских беспилотников

Получивший медаль зенитчик Князькин рассказал об уничтожении украинских беспилотников

Младший сержант Семен Князькин, который командует зенитно-ракетным отделением Вооруженных сил России, за время своей службы сбил четыре беспилотника ВСУ. За один из уничтоженных аппаратов его наградили медалью «Суворова». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Благодаря действиям Князькина и его сослуживцев была отражена атака БПЛА на позиции российских войск. Также младший сержант совместно с мотострелковыми и танковыми подразделениями смог отбить два наступления ВСУ.

Князькин отметил, что его подразделение использует для ударов по дронам переносные зенитные комплексы, антидроновые ружья и зенитно-артиллерийские установки ЗУ-23.