Российские артиллеристы ЗВО разбили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом

Артиллеристы 6-й армии ЗВО разбили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает РИА Новости. В распоряжении агентства также оказались кадры объективного контроля.

На них представлена съемка с беспилотного летательного аппарата. Российские артиллеристы, как уточняется, огнем самоходной установки 2С1 «Гвоздика» (калибр 122 миллиметра) поразили склад военных Украины в Харьковской области. Утверждается, что корректировка огня войск велась при помощи беспилотника.

Ранее также стало известно, что на херсонском направлении российскими военными были разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, две станции были разбиты под Херсоном и вблизи Новоалександровки.

Помимо этого, российские средства ПВО сбили четыре беспилотника Украины в районе Яковлевки в ДНР, а также Житловки и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Российские войска заметили РСЗО в районе Марьинки, Горловки, Иловайска в ДНР и поселка Чаплинка под Херсоном.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.