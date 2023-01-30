Умерла актриса сериала «Сверхъестественное»

Актриса сериала «Сверхъестественное» Энни Вершинг умерла от рака в возрасте 45 лет

Американская актриса Энни Вершинг, известная по сериалам «Сверхъестественное» и «24 часа», умерла от рака в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что в 2020 году врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание. У Вершинг осталось трое детей.

«Сегодня в душе нашей семьи зияет огромная дыра. Но она оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самых обычных моментах», — сказал супруг и коллега актрисы Стивен Фулл.

Вершинг наиболее известна по своей роли специального агента ФБР в седьмом и восьмом сезонах телесериала «24 часа». Также она снималась в шоу «Главный госпиталь» и появилась в эпизодах множества сериалов, среди которых были «Фрейзер», «Зачарованные», «Касл», «Новичок» и «Беглецы».

23 января стало известно, что на 37-м году жизни скончался южнокорейский актер На Чул. По предварительным данным, актер умер из-за обострившихся проблем со здоровьем, однако точная причина смерти еще устанавливается.