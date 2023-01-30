Раскоронованного после убийства Гули вора в законе Амирова поймали в Узбекистане

В Узбекистане силовики задержали бывшего вора в законе Амирова, разыскиваемого РФ и США

В Узбекистане правоохранители задержали 43-летнего бывшего вора в законе Рафета Амирова, находящегося в розыске по линии Интерпола по запросам РФ и США. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».

Авторитет был пойман в субботу. Российские силовики подозревают Амирова в причастности к убийству мужчины, совершенное в 2010 году в Москве. Их коллеги из США разыскивают его за организацию убийства иранской оппозиционерки. Показания на Амирова дал его сообщник Полад Омаров, которого 4 января задержали в Чехии.

Рафета короновали в 2014 году по предложению главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули). Но после его убийства в Турции Амирова низложили товарищи из гулиевского клана, избив и выгнав из воровской семьи.