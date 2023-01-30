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09:48, 30 января 2023Россия

В российском городе нашли тело 44-летнего аптекаря под окнами многоэтажки

URA.RU: в Челябинске нашли тело 44-летнего работника аптеки под окнами многоэтажки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Челябинске нашли тело 44-летнего работника аптеки под окнами многоэтажного дома, расположенного на Университетской Набережной. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства предположил, что мужчина получил смертельные травмы, упав с 12-го этажа в российском городе. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального следственного управления Следственного комитета России. На данный момента ответа из ведомства не поступало.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Улан-Удэ возле строящегося 18-этажного дома обнаружили тело 18-летнего молодого человека. Следователи тогда допускали, что юноша перелез через ограждение на территорию строящейся многоэтажки, поднялся на крышу, с которой спустя некоторое время сорвался вниз.

По факту происшествия была организована доследственная проверка.

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Анна Щербакова
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