В «Автоторе» рассказали о новых партнерах по сборке машин

Калининградский «Автотор» рассказал о переговорах с двумя партнерами по сборке автомобилей

Калининградский «Автотор» ведет переговоры с другими партнерами касательно сборки автомобилей. Как рассказал глава совета директоров компании Валерий Горбунов, обсуждения минимум с двумя из них в настоящее время находятся на финальной стадии. Об этом сообщает РИА Новости.

О каких именно партнерах идет речь, он не уточнил. В целом, по словам Горбунова, в текущем году компания надеется загрузить все линии «и выйти при самом хорошем раскладе на 100 тысяч автомобилей производство, по пессимистичному варианту — на 70 тысяч».

Ранее стало известно, что на калининградском автопроизводстве начали собирать автомобили Kaiyi. Первой моделью, которая встала на конвейер, стал седан E5. Планируется, что он поступит в продажу уже в первом квартале 2023-го.

Пока сборка будет проводиться на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. Однако в «Автоторе» подчеркивают, что в дальнейшем хотят перейти на полный цикл производства.