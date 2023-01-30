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17:45, 30 января 2023Ценности

Айза Анохина подарила 12-летнему сыну скутер и разгневала фанатов

Бизнесвумен Айза Анохина подарила 12-летнему сыну Сэму скутер и подверглась критике в сети

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) подарила старшему сыну байк и подверглась критике в соцсетях. Пост на эту тему она опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость разместила видео, в котором преподнесла 12-летнему Сэму упомянутое транспортное средство. На размещенных кадрах брат мальчика Элвис отдал ему ключи, после чего сын бизнесвумен сел на скутер и проехался на нем по территории виллы. Известно, что на данный момент предпринимательница вместе с семьей находится на Бали.

Подписчиков разгневал поступок бизнесвумен, о чем они написали в многочисленных комментариях. Поклонники выразили свое беспокойство по поводу безопасности подростка. «Не опасно ли это?», «Он рулить не может, потом будет плакать и сторис снимать, что ребенок упал и поранился», «Это небезопасно. Сэм еще мал для такого байка», — высказывались фанаты.

В то же время сама Анохина ответила на критику со стороны поклонников. По словам блогерши, она отдает себе отчет в том, что езда на байке — опасное занятие. «Вот поэтому я сама ему подарила первый байк, и лишь под моим присмотром и на моих условиях он будет его водить», — заявила она.

В мае 2022 года сообщалось, что Ай закрыла свой салон красоты «Ай-лаб» на Поклонной улице в Москве из-за финансовых трудностей после пандемии COVID-19 и санкций. Телезвезда подчеркнула, что проблемы начались еще во время пандемии, но введенные в отношении России санкции сделали продолжение бизнеса невозможным.

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Карина Черных
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