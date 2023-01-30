В Госдуме предложили Минобороны обеспечивать ЧВК
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что Минобороны России должно взять на себя обеспечение частных военных компаний (ЧВК). С таким предложением он выступил в беседе с Telegram-каналом Daily Storm.
По его словам, данный вопрос необходимо решить, в частности, в рамках действующего законодательства.
«Если отходить от вопроса юридических тонкостей, то да, я считаю, что мы должны делать все возможное, чтобы ЧВК была полностью обеспечена. В частности, Минобороны должно прилагать к этому усилия», — заявил депутат.
Швыткин подчеркнул, что в настоящее время ЧВК выполняют выполняют задачи, поставленные правительством.
14 января основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о серьезном противодействии деятельности группы в попытках урезать ее финансирование.