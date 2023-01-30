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14:04, 30 января 2023Россия

В Госдуме предложили Минобороны обеспечивать ЧВК

Депутат ГД Швыткин заявил, что Минобороны России должно взять на себя обеспечение ЧВК

Фото: РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что Минобороны России должно взять на себя обеспечение частных военных компаний (ЧВК). С таким предложением он выступил в беседе с Telegram-каналом Daily Storm.

По его словам, данный вопрос необходимо решить, в частности, в рамках действующего законодательства.

«Если отходить от вопроса юридических тонкостей, то да, я считаю, что мы должны делать все возможное, чтобы ЧВК была полностью обеспечена. В частности, Минобороны должно прилагать к этому усилия», — заявил депутат.

Швыткин подчеркнул, что в настоящее время ЧВК выполняют выполняют задачи, поставленные правительством.

14 января основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о серьезном противодействии деятельности группы в попытках урезать ее финансирование.

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Варвара Кошечкина
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