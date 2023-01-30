В Госдуме предложили Минобороны обеспечивать ЧВК

Депутат ГД Швыткин заявил, что Минобороны России должно взять на себя обеспечение ЧВК

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что Минобороны России должно взять на себя обеспечение частных военных компаний (ЧВК). С таким предложением он выступил в беседе с Telegram-каналом Daily Storm.

По его словам, данный вопрос необходимо решить, в частности, в рамках действующего законодательства.

«Если отходить от вопроса юридических тонкостей, то да, я считаю, что мы должны делать все возможное, чтобы ЧВК была полностью обеспечена. В частности, Минобороны должно прилагать к этому усилия», — заявил депутат.

Швыткин подчеркнул, что в настоящее время ЧВК выполняют выполняют задачи, поставленные правительством.

14 января основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о серьезном противодействии деятельности группы в попытках урезать ее финансирование.