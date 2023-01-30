Цена нефти упала

Цена нефти марки Brent упала ниже 85 долларов за баррель

Во время торгов на Лондонской бирже ICE в понедельник, 30 января, стоимость нефти эталонной марки Brent упала ниже 85 долларов за баррель. Это произошло впервые с 19 января, свидетельствуют данные площадки.

Во время торговой сессии стоимость Brent сначала снижалась на 1,68 процента — до 84,95 доллара за баррель, позднее падение ускорилось до 84,63. При этом фьючерс на WTI с поставкой в марте опускался на 2,21 процента — до 77,92 доллара за баррель.

Еще осенью 2022 года аналитики JPMorgan предрекали, что цены на нефть будут расти, поскольку спрос сейчас превышает предложение, а за счет альтернативных источников восполнить пробел пока невозможно. По их оценкам, стоимость барреля может вырасти до 150 долларов. Одной из причин может стать снижение инвестиций в отрасль. Как рассказал представитель банка, международные компании, которые занимаются разведкой месторождений, не тратят достаточно средств на бурение, чтобы заменить старые запасы, а рынки слишком зависят от стран ОПЕК, чтобы обеспечить мир достаточным количеством нефти.