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07:30, 30 января 2023Путешествия

Стюардесса в мини-юбке показала трюк вверх ногами и удивила пользователей сети

Бортпроводница в платье длины мини сделала стойку на руках и удивила пользователей сети

Фото: @fly_hostess_

Стюардесса в мини-юбке сделала стойку на руках на борту самолета и удивила пользователей сети. Снимок публикует аккаунт @fly_hostess, освещающий досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре девушка показала акробатический трюк вверх ногами, встав на руки и согнув одну ногу в колене. Сотрудница авиакомпании одета в платье длины мини бордового цвета, темные колготки и черные туфли на невысоком каблуке.

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Подписчики сообщества оценили задумку бортпроводницы и оставили восхищенные комментарии под постом. «С удовольствием бы забронировал место на этом рейсе», «Прекрасна», «Что это за авиакомпания? Я хочу с ними летать», «Какое горячее фото», «Просто идеально», «Красивая и сексуальная», — написали они.

Ранее в январе стюардесса из Китая на протяжении пятичасового перелета успокаивала чужого плачущего ребенка и прославилась в сети. На кадрах видно, как бортпроводница взяла малыша на руки и начала гладить по спине, вскоре ребенок уснул.

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Валентина Процкова
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