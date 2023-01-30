Власти европейской страны предложили раздать гражданам сотни миллионов евро

Правительство Дании предложило раздать гражданам 309 млн евро на фоне высокой инфляции

Правительство Дании предложило выделить 2,3 миллиарда датских крон (309,2 миллиона евро) в 2023 году в качестве адресной помощи гражданам, пострадавшим от повышенной инфляции, сообщается в пресс релизе на сайте Минфина страны.

Для начала раздачи денег правительство должно получить одобрение парламентских партий и призывает их к обсуждению этого вопроса. В октябре такая помощь была одной из главных тем избирательной кампании перед выборами в парламент.

Правительство напоминает, что в 2022 году потребительские цены в среднем выросли на рекордные за 40 лет 7,7 процента в годовом выражении. И хотя инфляция в Дании немного снизилась в ноябре и декабре, ожидается, что она останется на повышенном уровне до конца 2023 года.

Средства будут выделены в первую очередь социально незащищенным слоям населения. Так, пенсионеры получат чек на 5 тысяч крон (672 евро), не облагаемых налогом. Кроме того, 300 миллионов крон (40,3 миллиона евро) предназначены малоимущим семьям с детьми. Власти также предлагают помочь датчанам, «которые отапливают свои дома газовыми плитами, древесиной и так далее».

«Очень многие граждане и датские компании по-прежнему считают, что инфляция высока. С помощью дополнительных средств мы поддержим датчан и предприятия, которые переживают самые тяжелые времена, и поможем им пережить период наибольшей неопределенности. Важно, что мы будем делать это ответственно и нацелимся на тех, кто больше всего нуждается в помощи, чтобы вновь не подпитывать инфляцию», –– сказал министр экономики страны Троельс Лунд Поульсен.

10 октября 2022 года глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что власти Евросоюза потратили к тому моменту полтриллиона евро на поддержку бизнеса и домохозяйств в условиях энергокризиса и роста цен. Мишель прогнозировал, что эти расходы будут расти.