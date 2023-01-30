Депутат предупредил школьников о риске «валяться на помойке» и попал на видео

Рязанский депутат Вереин пригрозил школьникам, что они будут «валяться на помойке»

Видео: страница Романа Вереина во «ВКонтакте»

Депутат Рязанской областной думы Роман Вереин пригрозил школьникам, что они будут «валяться на помойке» и попал на видео. Запись он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» с подписью «Ни добавить, ни прибавить!»

Парламентарий выступил перед учениками на уроке профориентации в городе Касимов, темой мероприятия были перспективы работы в сфере сельского хозяйства.

Вереин привлек внимание школьников требованием «вникать» в то, что им говорят, поинтересовался, сидел ли кто-нибудь из них «три дня не жрамши, без копейки денег неделю» и предупредил о риске оказаться «на днище социальной жизни».

«Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах... Я изъясняюсь понятно?» — подчеркнул депутат.

Он закончил свою речь заявлением о том, чтобы ученики не говорили потом, что их «не собирали, не предупреждали и не ориентировали».

Ранее депутат Московской государственной Думы Наталья Метлина выругалась матом во время заседания по культуре и массовым коммуникациям. После того как ей предоставили слово, она нецензурно выразилась.

