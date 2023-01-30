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15:28, 30 января 2023Интернет и СМИ

Запад обвинили в безрассудстве из-за желания победить Путина

Колумнист Bloomberg обвинил Запад в безрассудстве из-за желания победить Путина

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Желание стран Запада победить президента России Владимира Путина дошло до безрассудства, заявил колумнист Панкадж Мишра. Такое мнение он выразил в колонке в агентстве Bloomberg.

«Жажда [Запада] победить Владимира Путина сама по себе приобретает опасный и безрассудный импульс, совсем как это было с Ираком», — высказалналитик американского издания The American Conservative (TAC) Род Дреер.ся Мишра в колонке под названием «Запад слишком сильно вовлекается в конфликт на Украине». Он подчеркнул, что обществу нужно быстро и без самообмана осознать опасность такого стремления.

Колумнист при этом обвинил правительства западных стран в том, что они едва ли интересуются мнением своего народа о необходимости военной помощи Украине. Представления же о том, что западные элиты сфер политики и СМИ ведут себя мудро в нынешней политической ситуации, расходятся с их деятельностью в последние годы, указал Мишра. «Все крупные страны западного альянса были причастны к военным фиаско, которые разоряли целые регионы Азии, Ближнего Востока и Африки», — подчеркнул автор колонки.

Мишра также заявил, что западные политики пытаются расширить свое военное присутствие за рубежом, в то время как в их странах царит экономический кризис. «Это является самым очевидным предупреждением того, что нас ожидает более глубокий и масштабный конфликт», — добавил автор.

Ранее аналитик американского издания The American Conservative Род Дреер заявил, что руководство США вводит американцев в заблуждение относительно конфликта на Украине.

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Олег Давыдов
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