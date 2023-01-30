В США предрекли начало третьей мировой войны

Автор TAC Дреер заявил, что США ведут страну к третьей мировой войне

Руководство США вводит американцев в заблуждение относительно конфликта на Украине и ведет страну к началу третьей мировой войны. Такой исход текущих событий предрек аналитик американского издания The American Conservative (TAC) Род Дреер.

Обозреватель заявил, что американский народ не понимает, куда их втягивает администрация США. По его словам, неосведомленность американцев связана с тем, что западные СМИ транслируют новости только с одной позиции конфликта.

«Что скажут американские граждане, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами? Готовы ли американцы к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения границ империи США до российских границ?» — написал Дреер.

По мнению обозревателя, НАТО уже частично ведет конфликт с Россией, так как не перестает снабжать Киев оружием. Дреер отметил, что альянс хочет убедить американцев в том, что в их интересах провоцировать начало ядерной войны из-за страны, которая находятся в тысячах километров от США.

Автор также провел аналогию между действиями американских властей в событиях на Украине и во Вьетнаме и назвал оба случая безрассудством. «Украина — это второй Вьетнам, но на этот раз с риском прямого военного конфликта с ядерной сверхдержавой», — подчеркнул автор.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.