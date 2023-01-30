Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:44, 30 января 2023Интернет и СМИ

В США предрекли начало третьей мировой войны

Автор TAC Дреер заявил, что США ведут страну к третьей мировой войне
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководство США вводит американцев в заблуждение относительно конфликта на Украине и ведет страну к началу третьей мировой войны. Такой исход текущих событий предрек аналитик американского издания The American Conservative (TAC) Род Дреер.

Обозреватель заявил, что американский народ не понимает, куда их втягивает администрация США. По его словам, неосведомленность американцев связана с тем, что западные СМИ транслируют новости только с одной позиции конфликта.

«Что скажут американские граждане, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами? Готовы ли американцы к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения границ империи США до российских границ?» — написал Дреер.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023

По мнению обозревателя, НАТО уже частично ведет конфликт с Россией, так как не перестает снабжать Киев оружием. Дреер отметил, что альянс хочет убедить американцев в том, что в их интересах провоцировать начало ядерной войны из-за страны, которая находятся в тысячах километров от США.

Автор также провел аналогию между действиями американских властей в событиях на Украине и во Вьетнаме и назвал оба случая безрассудством. «Украина — это второй Вьетнам, но на этот раз с риском прямого военного конфликта с ядерной сверхдержавой», — подчеркнул автор.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
Визажистка с накладными ресницами в рекламе туши стала причиной скандала в сети
Полиция задержала безработного россиянина за призывы к свержению власти
В бывших магазинах Zara появится специальная коллекция для России
В Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей
Москва понадеялась на смену власти в Европе
Спрогнозированы сроки генерального сражения на Украине
«Одноклассники» подарили вторую жизнь популярному в СССР развлечению
Зеленский потребовал от Макрона не допускать российских спортсменов к Олимпиаде
Лавров пригрозил последствиями в случае размещения ядерного оружия в Южной Корее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.