Знаменитости озвучили диафильмы в новом проекте «Одноклассников»

Звезды и блогеры озвучили диафильмы в новом проекте «Одноклассников» и Госфильмофонда

Социальная сеть «Одноклассники» и Госфильмофонд России запустили новый проект, в рамках которого привлекли звезд и блогеров для озвучки диафильмов. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Архивные коллекции Госфильмофонда были оцифрованы и озвучены известными актерами, музыкантами и блогерами. На сайте мультимедийного проекта «Одноклассников» «Мы в музей» пользователи смогут послушать 11 произведений, которые озвучили российские знаменитости. Так, например, «Морозко» появится в исполнении актеров театра и кино Анастасии Паниной и Александра Давыдова, персонажи «Сказки про Бабу-ягу» заговорят голосами Лои из поп-группы 5sta Family и певицы Ваша Маруся. Историю о волке «Белый Клык» прочитает актер Гоша Куценко, певица Юлия Савичева же расскажет сказку «12 месяцев».

«Диафильмы – это самые яркие воспоминания нашего детства, когда мы собирались в узком семейном кругу, погружаясь в необыкновенный мир, где история, рассказанная при помощи красочного изображения и текста, оставляла незабываемые эмоции», — заявил генеральный директор Госфильмофонда России Александр Павлов. Он порадовался, что теперь этот формат получит вторую жизнь.

«Одноклассники» регулярно поддерживают культурную институции, чтобы сделать их контент

максимально доступным. Так, в 2019 году соцсеть запустила проект «Мы в музей», чтобы все могли открыть для себя произведения искусства при помощи современной цифровой среды.

В конце декабря 2022 года соцсеть представила масштабные обновления контентной платформы в 2023 году. В частности, ОК представила новую страницу пользователя, дизайн которой также сосредоточен вокруг контента.