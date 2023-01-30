Кабмин продлит программу льготных авиаперелетов на Дальний Восток
Мишустин: кабмин на три года продлит программу льготных дальневосточных авиаперелетов
Правительство России продлит программу субсидированных авиаперелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа (ДФО) на три года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.
Глава российского кабмина подчеркнул, что программа льготных перелетов на Дальний Восток очень востребована. Только в 2022 году ею воспользовались более 350 тысяч человек, а число маршрутов возросло почти в два раза — до 37.
По словам Мишустина, особое значение в этом вопросе имеет стоимость билетов.