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11:04, 30 января 2023Путешествия

Кабмин продлит программу льготных авиаперелетов на Дальний Восток

Мишустин: кабмин на три года продлит программу льготных дальневосточных авиаперелетов

Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

Правительство России продлит программу субсидированных авиаперелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа (ДФО) на три года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Глава российского кабмина подчеркнул, что программа льготных перелетов на Дальний Восток очень востребована. Только в 2022 году ею воспользовались более 350 тысяч человек, а число маршрутов возросло почти в два раза — до 37.

По словам Мишустина, особое значение в этом вопросе имеет стоимость билетов.

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Фариза Бацазова
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