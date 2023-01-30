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11:39, 30 января 2023Россия

Спрогнозированы сроки генерального сражения на Украине

Аналитик Прохватилов: генеральное сражение на Украине состоится не позднее середины апреля

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Судьба военного противостояния на Украине решится весной, не позднее середины апреля. Такой прогноз в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал старший научный сотрудник Академии военных наук, аналитик Владимир Прохватилов.

По его словам, в указанный срок состоится генеральное сражение, наступательное или контрнаступательное.

«Если нам удастся сдержать натиск свежеподготовленных сил Украины, то тогда им просто будет не на что надеяться, и они быстро побегут просить переговоров. Но это тоже непростой момент», — пояснил специалист.

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Прохватилов также подчеркнул, что в настоящее время боевые действия можно охарактеризовать как «позиционную войну» с небольшой тактической инициативой российской армии, однако о переломном моменте говорить пока рано.

«У Украины стоят в резерве и набирают силы три армейских корпуса, порядка 75 тысяч штыков, поступает мощное вооружение Запада, которого будет все больше и больше», — напомнил он.

25 января военный корреспондент Александр Сладков предположил, что генеральным сражением на Украине может быть битва за Одессу — на его взгляд, штурм города может начаться к началу мая.

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Варвара Кошечкина
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