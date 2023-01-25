Военкор описал возможное генеральное сражение на Украине

Военкор Сладков порассуждал о генеральном сражении на Украине

Военный корреспондент Александр Сладков предположил, что генеральным сражением на Украине может быть битва за Одессу. Рассуждениями он поделился в своем Telegram-канале.

«Ставки окажутся велики: в случае удачи мы полностью отрезаем Украину от Черного моря, лишая статуса морской страны, и мы, вуаля, доходим до Приднестровья», — описал возможный сценарий военкор.

По его мнению, штурм Одессы к началу мая решит все в ходе специальной военной операции на Украине. «Тут у нас большой спектр маневров, и наш флот может попросить сатисфакции за крейсер "Москва", и морпехи сумеют показать вариант своего классического применения», — допустил он.

Сладков отметил, что предпосылки к такому варианту развития событий есть. Он подчеркнул, что Россия набирает потенциал, в то время как потенциал противника снижается.

«Заглянув в русскую военную историю мы можем увидеть Сталинград и Бородино. Сначала большие решающие битвы, а потом не менее славные для нас и позорные для французов Березино и для немцев Берлин», — заключил военкор.

В декабре 2022 года врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены. «Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», — призвал он.

Оценивая вероятность вхождения этих территорий в состав России, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что «все зависит от выбора граждан, от решения людей». Он напомнил, что сейчас первоочередной задачей является защита жителей республик Донбасса.