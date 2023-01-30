Еврокомиссар Джентилони назвал Германию одной из наиболее пострадавших стран от кризиса

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

«Германия — одна из стран, наиболее пострадавших от кризиса. Но в целом ситуация лучше, чем ожидалось осенью», — сказал он.

По словам еврокомиссара, пик инфляции в Германии пройден. Он также отметил, что различные барометры настроений как внутренние, так и внешние, находятся в хорошем состоянии.

Ранее политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман предрек Германии ухудшение экономической ситуации из-за поставок Киеву танков Leopard. Он считает, что действия немецких властей приведут к потере России как одного из важнейших бизнес-партнеров. По его словам, на сегодняшний день в ФРГ наблюдается кризис — цены на энергоресурсы растут, а граждане страны все меньше настроены поддерживать Украину на фоне выплат больших пособий беженцам.