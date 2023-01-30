Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:42, 30 января 2023Мир

Германию причислили к наиболее пострадавшим от кризиса странам

Еврокомиссар Джентилони назвал Германию одной из наиболее пострадавших стран от кризиса
Паоло Джентилони

Паоло Джентилони. Фото: Johanna Geron / Reuters

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

«Германия — одна из стран, наиболее пострадавших от кризиса. Но в целом ситуация лучше, чем ожидалось осенью», — сказал он.

По словам еврокомиссара, пик инфляции в Германии пройден. Он также отметил, что различные барометры настроений как внутренние, так и внешние, находятся в хорошем состоянии.

Ранее политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман предрек Германии ухудшение экономической ситуации из-за поставок Киеву танков Leopard. Он считает, что действия немецких властей приведут к потере России как одного из важнейших бизнес-партнеров. По его словам, на сегодняшний день в ФРГ наблюдается кризис — цены на энергоресурсы растут, а граждане страны все меньше настроены поддерживать Украину на фоне выплат больших пособий беженцам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган допустил «шокирующее» Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Германию причислили к наиболее пострадавшим от кризиса странам
Видеокадры Москвы и ее жителей 70-х годов восхитили россиян
Москвичи вспомнили цену на мужскую стрижку в модном столичном салоне времен СССР
Россиян предупредили о рисках закрывать кредит досрочно
Украину обвинили в желании развязать третью мировую войну
Работающих пенсионеров в России захотели освободить от страховых взносов
«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски для автомобилей
Изнасиловавшего десятки женщин преступника удалось поймать спустя 40 лет
Полицейский сбил россиянина на переходе и скрылся
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.