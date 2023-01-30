Стало известно о подготовке Нацгвардии США к возможным конфликтам с Россией

Military Times: Нацгвардия США готовится к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике

Национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР в Арктике, пишет издание Military Times.

Автор указал, что американские военные готовы вступить в конфликт с российскими или китайскими силами в случае, если разгорится противостояние Пекина, Москвы и союзников США по НАТО. «Национальная гвардия готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем», — уточнил журналист. Он напомнил, что в этом регионе также действуют союзники Вашингтона по НАТО, такие как Норвегия, которых США будут обязаны поддержать в случае конфронтации.

В январе военнослужащие Нацгвардии США провели военные учения Northern Strike в штате Мичиган, призванные оценить навыки американских военных в условиях холода. В тренировках также приняли участие силы специального назначения Латвии.

Ранее американский сенатор Ангус Кинг допустил, что Арктика станет центром конфликта России и США. Также стало известно, что США и их союзники по НАТО намерены наращивать свое присутствие в Арктике.