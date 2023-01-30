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14:27, 30 января 2023Наука и техника

Создана нейротехнология для устранения бессонницы

Разработана нейротехнология Cereset Research для устранения бессонницы

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Специалисты из Медицинской школы Университета Уэйк Форест создали нейротехнологию, которая помогает устранить бессонницу и улучшить функции вегетативной системы. Результаты работы описываются в журнале Global Advances in Integrative Medicine and Health.

Новая система Cereset Research (CR-SOP) представляет собой усовершенствованную модель неинвазивной технологии HIRREM, основанной на резонансе, которая мониторит мозговые волны с помощью датчиков на коже головы, а затем алгоритмы преобразовывают определенные частоты в звуковые сигналы различной частоты. Эти сигналы отражаются в режиме реального времени в наушниках. В результате мозг пользователя способен «прислушаться к себе». Авторы считают, что CR-SOP позволяет мозгу сбрасывать стресс, который формирует бессонницу: воздействие изменяет мозговую активность, что приводит к самооптимизации органа.

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В эксперименте приняли участие 22 взрослых человека, которые были распределены в зависимости от их индекса тяжести бессонницы. Примерно половина участников подверглась десяти сеансам CR-SOP, а контрольная группа получила десять сеансов случайно сгенерированных звуковых сигналов. Средняя продолжительность процедур для одного человека составила 15,3 дня. У добровольцев регистрировали частоту сердечных сокращений, а также артериальное давление.

После завершения испытаний и следующие шесть недель участники из первой группы сообщили об уменьшении симптомов бессонницы. Кроме того, у них значительно улучшились показатели вариабельности сердечного ритма и чувствительность к барорефлексу — важные показатели здоровья вегетативной системы.

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Елена Апазиди
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