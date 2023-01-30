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15:52, 30 января 2023Россия

Минобороны обвинило страны бывшего СССР в сокрытии правды о биоисследованиях

В Минобороны заявили, что страны бывшего СССР скрывают правду о биоисследованиях

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Странам постсоветского пространства из-за финансирования Запада приходится скрывать правду о биоисследованиях. Об этом этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, из-за финансирования страны бывшего СССР скрывают характер исследований. «Так, Евросоюзом активно продвигается инициатива развертывания сети центров "передового опыта" в сфере РХБ-защиты, которая предусматривает размещение финансируемых Евросоюзом биолабораторий на территории бывшего СССР», — уточнил Кириллов.

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Он сообщил, что партнерам настоятельно не рекомендуется афишировать эту инициативу «ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации». По утверждению Кириллова, страны Центральной Азии уже получают выгоду из взаимодействия с ЕС.

В декабре оборонное ведомство сообщило, что получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. Он подтверждает проведение на Украине учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций.

До этого Минобороны не раз заявляло, что Украина является полигоном для испытаний биологического оружия Германии и США. Там уточняли, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Анастасия Шейкина
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