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12:05, 30 января 2023Россия

Путин продлил срок службы постоянному члену Совбеза Иванову

Президент России Путин продлил на год срок службы постоянному члену Совбеза Сергею Иванову

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы постоянному члену Совета безопасности Сергею Иванову. Соответствующее распоряжение появилось на Официальном интернет-портале правовой информации.

Спецпредставителю главы государства по экологии 31 января исполнится 70 лет — это предельный возраст нахождения на госслужбе, но его можно продлевать по решению президента.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу», — говорится в опубликованном документе.

Иванов занимает должность постоянного члена Совбеза с 2016 года. Кроме того, с апреля 2017-го она входит в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех». На этом посту он отвечает за содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.

В сентябре 2022 года сообщалось, что Путин продлил срок государственной гражданской службы замсекретаря Совбеза России Александру Гребенкину.

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Анна Щербакова
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