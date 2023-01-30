Режиссер и бывшая избранница Хью Гранта призналась в мечтах о браке по расчету

Режиссер Джемайма Голдсмит призналась, что мечтает выйти замуж по расчету

Писатель и режиссер Джемайма Голдсмит призналась, что после многих душевных травм мечтает выйти замуж по расчету. Об этом она сообщила во время презентации своего нового фильма «При чем тут любовь?», пишет издание Independent.

48-летняя Голдсмит пережила развод и множество громких романов, в том числе с Расселом Брендом и Хью Грантом. Бывшая избранница актера заявила, что любовь нанесла ей много душевных травм, поэтому теперь она мечтает о браке по расчету.

Честно говоря, брак по договоренности мог бы избавить меня от многих забот и душевной боли. Если бы у меня был кто-то, кто разбирается во всем за меня Джемайма Голдсмит писатель, режиссер

Режиссер добавила, что во время жизни в Пакистане с мужем Имраном Ханом (был 22-м премьер-министром Пакистана — прим. «Ленты.ру») видела много счастливых, успешных и крепких семей, в которых брак был заключен по расчету.

21-летняя Голдсмит вышла замуж за 44-летнего Хана в 1995 году. У супругов родились двое сыновей, но в 2004 году брак распался. Режиссер говорит, что вспоминает о муже только хорошее и поддерживает с ним дружеские отношения. Экс-премьер-министр Пакистана даже пользуется домом бывшей тещи, когда прилетает в Лондон.

Ранее ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что браки по расчету более крепкие, чем заключенные по любви. Однако она уточнила, что брак по расчету подходит только для богатых людей.