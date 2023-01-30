Российская пенсионерка рассказала о торговле героином из-за долгов по коммуналке

В Нижнем Тагиле оперативники задержали 66-летнюю пенсионерку-наркоторговку

В Нижнем Тагиле оперативники задержали 66-летнюю российскую пенсионерку, подозреваемую в торговле героином. Об этом в понедельник, 30 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, на женщину вышли благодаря задержанному наркоману, который рассказал, в какой квартире взял зелье. Пенсионерка во всем созналась и выдала контейнер в котором было 28 пакетиков с героином. Женщина призналась, что пошла в наркоторговлю из-за долгов, накопившихся по кредиту и оплате коммунальных услуг.

20 августа сообщалось, что в Варшаве арестовали 81-летнюю датчанку за хранение 5 кг героина на $515 тысяч.