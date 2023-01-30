Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:17, 30 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 15 лет колонии за двойное убийство из-за неприязни

В Подмосковье осудили на 15 лет россиянина за убийство двоих знакомых из-за неприязни

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Королеве суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя за двойное убийство. Об этом в понедельник, 30 января, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

По данным ведомства, 3 мая 2021 года фигурант выпивал в гостях у знакомого. Там он расправился с жертвами из-за личной неприязни.

Сначала осужденный рассказывал следствию, что потерпевшие насильно удерживали его в квартире и пытались убить. «Однако результатами, проведенных следователем следственных действий, заключениями ситуационной и судебно-медицинской экспертиз, а также анализом биллинговых соединений, данная версия была опровергнута», — уточнили в СКР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Россия предупредила об опасных последствиях из-за заявлений Джонсона
Пентагон заявил об успешном тестовом запуске гиперзвуковой ракеты
Раскрыта стоимость самого дешевого жилья на популярном турецком курорте
На Украине отреагировали на взрывы в Иране персидской народной мудростью
Перечислены самые надежные производители видеокарт
Сотрудницу полиции заподозрили в романе с наркобароном и начальником
В Польше заявили о создании коалиции против участия россиян в Олимпиаде-2024
Бывший генпрокурор Украины призвал провести максимальную мобилизацию
25 пострадавших при беременности женщин пожаловались Путину на врачей
Сотрудница Victoria's Secret раскрыла неуместные вопросы от мужчин в магазине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.