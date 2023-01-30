Визажистка с накладными ресницами в рекламе туши стала причиной скандала в сети

Визажистка Микайла Ногейра стала причиной скандала в сети из-за рекламы туши L’Oreal Paris

Визажистка Микайла Ногейра из Канады, США, стала причиной скандала в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее станице в TikTok.

24-летняя девушка опубликовала видеообзор на тушь Telescopic Life бренда L’Oreal Paris. В начале ролика юзерша, чей блог насчитывает 14,4 миллиона подписчиков, предстала перед камерой с накрашенными ресницами. «Это буквально изменило мою жизнь. Невероятный объем и подкручивание», — заявила она и на следующих кадрах продемонстрировала процесс нанесения средства.

Однако подписчики обратили внимание на то, что в конце видео у американки появились накладные ресницы. Они обвинили ее в обмане и принялись писать об этом в комментариях под постом. «Мне кажется, или нас обманули в конце?», «Думаю, что это всего лишь бизнес и ничего личного. Чем больше просмотров, тем больше продаж туши», «Наклеила ресницы», «Я удивлена, что кто-то вообще поверил в эти фальшивые ресницы», «Мне так нравилось смотреть на твои обзоры, но сейчас я разочарована», — высказывались они.

Известно, что за последние три дня пост набрал 24,6 миллиона просмотров. В связи с этим журналисты издания Glossy заметили, что пользователи сети создали хэштег #deinfluencing, под которым публикуют видеоролики с разоблачением блогеров, которые делают рекламу косметики и при этом вводят в заблуждение своих подписчиков.

В декабре 2023 года российская телеведущая Анастасия Ивлеева призналась в участии в рекламе опасной для здоровья косметики.