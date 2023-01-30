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11:00, 30 января 2023Россия

В Минздраве рассказали о ситуации с запасом лекарств

Мурашко рассказал, что запас лекарств создается перед сезонным подъемом заболеваемости

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Авансирование закупки лекарств и создание запаса не менее чем на четыре месяца происходят в российских медучреждениях перед каждым сезонным подъемом заболеваемости, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что в осенне-зимний период медучреждения проводят ряд мероприятий. «Каждый период подготовки к осенне-зимнему сезону начинается с анализа коечной сети, анализа запасов, в том числе прогнозируемого подъема заболеваемости тем или иным вирусом гриппа, и сейчас это еще актуально, и коронавирусной инфекцией», — пояснил он.

Кроме того, в рамках льготного лекарственного обеспечения обеспечивается поддерживание запаса лекарственных средств для льготных категорий граждан не менее чем на четыре месяца, обратил внимание Мурашко.

Глава Минздрава призвал разрабатывать дополнительные механизмы для того, чтобы именно аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада, поскольку «в периоды массового потребления лекарственных препаратов это нужно делать незамедлительно».

Ранее Мурашко сообщил, что в России нет дефицита лекарств от гриппа. Он подчеркивал, что все доступные сегодня российские вакцины против гриппа содержат профилактические компоненты в том числе против свиного гриппа.

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Анна Щербакова
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