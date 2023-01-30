Стало известно о причинах смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Стало известно о предполагаемых причинах смерти дочери Элвиса Пресли Лизы Мари

Единственная дочь Элвиса Пресли, американская певица Лиза Мари придерживалась экстремальной диеты за несколько месяцев до смерти. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники из семьи артистки.

По словам источников TMZ, за два месяца до «Золотого глобуса», где награду за главную мужскую роль получил актер Остин Батлер, сыгравший в картине «Элвис» знаменитого отца Лизы Мари, певица сделала пластическую операцию и начала принимать лекарства для похудения, вследствие чего потеряла от 40 до 50 фунтов (18-22 килограмма) за шесть недель до церемонии.

Также источник из семьи Пресли утверждает, что она снова начала принимала опиоиды — с зависимостью от которых исполнительница боролась годами.

Во время «Золотого глобуса» Пресли дала два интервью, которые вызвали тревогу у зрителей, так как она выглядела изможденной, невнятно говорила, также ей приходилось держаться за друга, чтобы не упасть.

Лиза Мари Пресли скончалась в начале января на 55 году жизни. Незадолго до смерти у Пресли произошла «полная остановка сердца», из-за чего приехавшие в дом артистки медики ввели ее в состояние искусственной комы.