Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:49, 30 января 2023Культура

Стало известно о причинах смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Стало известно о предполагаемых причинах смерти дочери Элвиса Пресли Лизы Мари

Фото: Joe Scarnici / Getty Images

Единственная дочь Элвиса Пресли, американская певица Лиза Мари придерживалась экстремальной диеты за несколько месяцев до смерти. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники из семьи артистки.

По словам источников TMZ, за два месяца до «Золотого глобуса», где награду за главную мужскую роль получил актер Остин Батлер, сыгравший в картине «Элвис» знаменитого отца Лизы Мари, певица сделала пластическую операцию и начала принимать лекарства для похудения, вследствие чего потеряла от 40 до 50 фунтов (18-22 килограмма) за шесть недель до церемонии.

Также источник из семьи Пресли утверждает, что она снова начала принимала опиоиды — с зависимостью от которых исполнительница боролась годами.

Во время «Золотого глобуса» Пресли дала два интервью, которые вызвали тревогу у зрителей, так как она выглядела изможденной, невнятно говорила, также ей приходилось держаться за друга, чтобы не упасть.

Лиза Мари Пресли скончалась в начале января на 55 году жизни. Незадолго до смерти у Пресли произошла «полная остановка сердца», из-за чего приехавшие в дом артистки медики ввели ее в состояние искусственной комы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили сроки окружения Артемовска
Лондон отложил передачу британских танков Киеву до лета
Пытавшийся 8 Марта откусить уши другу и зарезать его россиянин осужден на 5 лет
Россияне стали рекордно долго выплачивать ипотеку
Украина увидела у Германии возможность дать в десять раз больше танков
На Украине конфисковали десятки миллионов гривен у российского предпринимателя
14-летняя девушка воспользовалась любимым дезодорантом и умерла
Доллару и евро предрекли рост
Задержание подельника россиянки с полкило кокаина в желудке попало на видео
Ракету «Союз-5» запустят в 2024 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.