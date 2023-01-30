В российском регионе вынесен приговор по делу о провалившемся в люк ребенке

В Сочи осудили главного инженера по делу о провалившемся в люк ребенке

Центральный районный суд Сочи приговорил к 1,5 года ограничения свободы главного инженера «УК» РЭО-10» Игоря Першина, виновного в падении маленького мальчика в канализационный люк. Об этом в понедельник, 30 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), хотя изначально его обвиняли по части 2 статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Кроме того, инженер должен выплатить моральную компенсацию потерпевшему в размере 250 тысяч рублей.

По данным ведомства, фигурант отвечал за техническое обслуживание общего имущества в доме №80 на Клубничной улице. Мужчина не проконтролировал проведение проверки металлического люка канализационного коллектора рядом с домом. 8 июня 2021 года несовершеннолетний наступил на него и провалился. Ребенок получил тяжелые травмы.