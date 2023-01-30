Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:34, 30 января 2023Силовые структуры

В российском регионе вынесен приговор по делу о провалившемся в люк ребенке

В Сочи осудили главного инженера по делу о провалившемся в люк ребенке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи приговорил к 1,5 года ограничения свободы главного инженера «УК» РЭО-10» Игоря Першина, виновного в падении маленького мальчика в канализационный люк. Об этом в понедельник, 30 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), хотя изначально его обвиняли по части 2 статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Кроме того, инженер должен выплатить моральную компенсацию потерпевшему в размере 250 тысяч рублей.

По данным ведомства, фигурант отвечал за техническое обслуживание общего имущества в доме №80 на Клубничной улице. Мужчина не проконтролировал проведение проверки металлического люка канализационного коллектора рядом с домом. 8 июня 2021 года несовершеннолетний наступил на него и провалился. Ребенок получил тяжелые травмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об остановке военно-биологических программ США на Украине
Минобороны обвинило США в проведении экспериментов с ВИЧ на украинских солдатах
Агата Муцениеце станцевала в нижнем белье на камеру
Глава МИД Египта приедет в Россию на переговоры
В российском регионе вынесен приговор по делу о провалившемся в люк ребенке
Стало известно об испытании психостимулирующих препаратов на украинских военных
Пригожин высказался о народе России
Российский губернатор пообещал выплаты за уничтожение и захват танков Leopard
Названа страна Европы с самым доступным бензином
Названы самые дешевые авианаправления из Москвы весной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.